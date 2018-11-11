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منفذ إطلاق النار بكاليفورنيا نشر "بوستات" على انستجرام أثناء المذبحة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:39 ص
منفذ إطلاق النار بكاليفورنيا نشر "بوستات" على انستجرام أثناء المذبحة إيان ديفيد لونج منفذ حادث كاليفورنيا
كتبت ريم عبد الحميد
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أن منفذ حادث إطلاق النار الأخير فى ولاية كاليفورنيا إيان ديفيد لونج قد قام بنشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء المجزرة التى أسفرت عن مقتل 12 شخصا.
 
 
وأوضحت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية" وفقا للسلطات، أن أول طلب استدعاء لقوات تنفيذ القانون جاء فى الساعة 11 و19 دقيق مساء الأربعاء الماضى، بينما قام ديفيد لونج البالغ من العمر 28 عاما أولا بوضع منشور على موقع انستجرام فى تمام الساعة 11:24  قبل أن تقتحم قوات الأمن المكان بعدها بدقيقة واحدة.
 
 
وكتب لونج، الجندى السابق فى الجيش الأمريكى قائلا: "من السىء جدا أننى لن أرى كل هذه الأسباب غير المنطقية التى سيضعها الناس على لسانى لتبرير ارتكابى للحادث".. وأضاف " أنه فى الحقيقة لا سبب لدى لارتكاب هذا.. لقد أعتقدت فقط.. أن الحياة مملة فلماذا لا"، حسبما أفاد موقعا ABC News وبارزفيد.
 
 
وبعد ثلاثة دقائق نشر لونج منشور آخر قال فيهه "أمل أن من سيقولون عنى أننى مجنون (واضعا اثنين من الموجوه التعبيرية المبتسمة) سيكون أمامهم قدر كبير من المفارقة.. نعم أنا مجنون، لكن الشىء الوحيد الذى تفعلونه أيها الناس بعد حوادث إطلاق النار هو الصلاة والأمل".
 
 
وتابع قائلا: "فى كل مرة.. وتتساءلون لماذا تحدث هذه الحوادث"، مضيفا وجوه مبتسمة.
 
 
 
وكان لونج قد أنهى هجومه على حانة فى منطقة ثاوذاند أوكس بكاليفورنيا بإطلاق النار على نفسه. وقد تم إزالة المنشورات من على موقع التواصل الاجتماعى، ولم تستطع السلطات حتى الآن تحديد دافع لارتكاب الحادث.
 

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