video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منتقدو رئيسة الوزراء البريطانية يحذرونها إما أن تغير أساليبها أو تواجه الفشل

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:45 م
منتقدو رئيسة الوزراء البريطانية يحذرونها إما أن تغير أساليبها أو تواجه الفشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
إضافة تعليق

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لضغوط متنامية اليوم الأحد لتغيير خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبى حتى تتجنب مواجهة الفشل فى اقتراع عليها فى البرلمان.

وتقول بريطانيا والاتحاد الأوروبى إن التوصل لاتفاق بات وشيكا لكن المشرعين المتشككين فى الاتحاد الأوروبى وعضوا بارزا فى حزب صغير من أيرلندا الشمالية يدعم حكومتها المحافظة وجهوا تهديدات جديدة بالتصويت ضد شروط الاتفاق الذى تعمل عليه مع بروكسل.

والتصويت فى البرلمان المرجح أن يجرى فى وقت لاحق هذا العام من المتوقع أن يمثل أكبر مواجهة فى المفاوضات المطولة للخروج من الاتحاد الأوروبى، التى تعتبر أكبر تحول فى سياسات التجارة والعلاقات الخارجية تشهده بريطانيا فى 40 عاما.

ووجدت ماى، التى تحضر الاحتفال بالذكرى المئوية لتوقيع اتفاق الهدنة الذى أنهى الحرب العالمية الأولى، بعض الدعم من وزراء فى حكومتها لكن سيكون من الصعب عليها تجاهل الدعوات المتزايدة لتغيير أساليبها بعد استقالة وزير وتهديد الحزب الديمقراطى الوحدوى فى ايرلندا الشمالية بالتمرد.

وكتب ستيف بيكر، وهو وزير سابق ومن أبرز المتشككين فى الاتحاد الأوروبى فى صحيفة صنداى تليجراف يقول "إذا ارتكبت الحكومة الخطأ التاريخى المتمثل فى إعطاء الأولوية لاسترضاء الاتحاد الأوروبى على حساب بناء بريطانيا المستقلة الكاملة فإننا للأسف سنضطر للتصويت ضد الاتفاق". ونشر مقاله فى الصحيفة بجوار مقال سامي ويلسون المتحدث باسم الخروج من الاتحاد الأوروبى فى الحزب الديمقراطى الوحدوى.

والمعركة الرئيسية تتعلق بما يطلق عليه سياسة المساندة لمنع عودة الحدود الصلبة بين إقليم ايرلندا الشمالية ودولة ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وهو ما سيحدث فقط إذا لم يضمن اتفاق على مستقبل العلاقات نوع التجارة دون احتكاك المطلوب لإبقاء الحدود مفتوحة.

وتركزت الانتقادات لخطة ماي على المخاوف من أن تعني المقترحات إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى أو أن ايرلندا الشمالية قد تضطر لقبول قواعد مختلفة عن بقية بريطانيا.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملكة بريطانيا تطلق احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى

الجيش الأوروبى .. ماكرون يدعو لإنشائه لمواجهة ترامب وروسيا والصين .. ثانى أكبر جيش على كوكب الأرض فى الأحلام.. معوقات التشكيل: بريطانيا والتمويل والسلاح والخلافات الأوروبية أكبر مشكلة.. الناتو يظل القوة الوحيدة

فى بريطانيا.. تكلفة أدوية السكر أكثر من مليار جنيه إسترلينى سنوياً

بريطانيا

تيريزا ماى

الاتحاد الأوروبى

بريكست

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة