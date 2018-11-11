مميش يستقبل شباب الدبلوماسيين وطلبة الحربية للتعرف على قناة السويس الجديدة

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأحد، وفداً من شباب الدبلوماسيين الدارسين بدورة تأهيل الملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية الدفعة 51 الكلية الحربية، وبرفقة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس و طلبة الكلية الحربية، بحضور عدد من قيادات الهيئة بهدف التعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة ومستجدات مشروع التنمية بمنطقة القناة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وقال بيان لهيئة قناة السويس، إن الفريق مميش رحب فى كلمته بالحضور من شباب الملحقين الدبلوماسيين وطلاب الكلية الحربية، وعبرعن امتنانه لوجود هذه النخبة المتميزة من شباب الوطن فى هيئة قناة السويس، مشيداً بالدور الحيوى المنوط بالدبلوماسيين فى تمثيل مصر ورعاية مصالح الوطن فى المحافل الدولية، ومثمناً الدور الذى يقع على عاتق أبناءنا من طلاب الكلية الحربية فى حماية مقدرات الوطن، متمنياً للجميع النجاح والتوفيق فى رحلة التعليم والعمل وبأن يكونوا على قدر المسئولية فى أداء مهاهمهم الوطنية الجليلة فى المستقبل.

وشدد الفريق مميش على الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس باعتبارها حلقة الوصل بين الشرق والغرب ورافد الخير والنماء للعالم، وهو ما جعلها فى صدارة أجندة أولويات الدولة المصرية لتكون قناة السويس الجديدة باكورة المشروعات القومية العملاقة ونواة للمشروع الواعد لتنمية منطقة القناة.

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع تنمية منطقة القناة يعد جسراً جديداً تخطو به مصر نحو استعادة ريادتها الاقتصادية من خلال مخطط علمى شامل يطبق مفهوم القيمة المضافة والتوزيع اللوجيستى عبر مناطق صناعية ولوجيستية وستة موانئ واعدة تتكامل مع قناة السويس وتعظم الاستفادة من موقعها الفريد وحجم البضائع الضخم المار عبرها والذى يصل إلى مليار طن بضائع سنوياً لتكون قناة السويس نافذة يتم عبرها استيراد المواد الخام ثم استقبالها وتحويلها عبر المناطق الصناعية واللوجيستية إلى مواد مصنعة يتم تصديرها مرة أخرى عبر القناة إلى مختلف أنحاء العالم.

وكشف الفريق مميش على أن العمل فى مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس يجرى على قدم وساق تمهيداً لافتتاحه فى القريب العاجل قبل نهاية العام الجارى ليكون نقطة انطلاق نحو تنمية سيناء وخدمة المشروعات التنموية بالمنطقة بالتوازى مع عمل الكبارى العائمة الجديدة على ضفاف القناة ومرفق المعديات.

وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى عرض تقديمى عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة تخلله مجموعة من الأفلام التسجيلية التى تسرد تاريخ القناة، وتوضح أهميتها لحركة التجارة العالمية، ومدى تكاملها مع مشروع التنمية الواعد بمنطقة القناة.