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الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:36 م
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مكافحة المخدرات تضبط 15 طربة حشيش و 64 كيلو بانجو و أفيون بـ 8 محافظات

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:13 م
مكافحة المخدرات تضبط 15 طربة حشيش و 64 كيلو بانجو و أفيون بـ 8 محافظات مواد مخدرة - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن،حملات أمنية مكبرة بالشرقية و الجيزة و سوهاج و أسيوط و الدقلهية و المنوفية و شمال و جنوب سيناء، وتم ضبط تجار للمواد المخدرة، وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة و تم تحرير المحاضر اللازمة تجاه جميع الوقائع.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط (15 طربة لمخدر الحشيش و1,177 كيلو جرام لذات المخدر ، 61,500 كيلو جرام بانجو ، 790جرام من الأفيون ، 750جرام من الأستروكس ، 70 جرام من مخدر الآيس ، 14265 قرص مخدر ، 6 قطع سلاح نارى ، 220 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة ، 8 خزينة أسلحة نارية ، 2قطعة سلاح أبيض .

 

 

 


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