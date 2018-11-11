مقرر "القومى للسكان" يجتمع بقيادات المجلس لتفعيل الخطة الاستراتيجية

اجتمع الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان ، اليوم الأحد ، بقيادات المجلس لتفعيل الخطة الإستراتيجية للسكان 2015/ 2030.

وفي بداية الاجتماع أشاد مقرر المجلس القومي للسكان ، بالدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل في مجالات السكان والتنمية ، وهو ما تعمل على تنفيذه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان من خلال برامج وخطط وأنشطة ومبادرات تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني بما يؤدي إلى تحسين الخصائص السكانية.

وأكد "حسن" على ضرورة العمل خلال الفترة القادمة وفقا لرؤية واحدة واضحة ومحددة لجميع شركاء العمل السكاني ، في مختلف الهيئات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة جهودا مكثفة بهدف تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/ 2030 بما يتوافق مع خصوصية كل محافظة والتركيز على المحافظات ذات المؤشرات السكانية المتدنية.

هذا وقد استعرض قيادات المجلس ما تم إنجازه من خطة المجلس للعام المالي 2017/2018 في ضوء تفعيل الخطة الإستراتيجية للسكان 2015/ 2030، ومعوقات العمل لمواجهتها وإزالتها، ووضع خطة عمل عاجلة تخدم أهداف الإستراتيجية في المرحلة القادمة، وذلك في مجالات التخطيط والمتابعة والتقويم والتنسيق والإحصاء والإعلام.

وشدد "حسن" خلال الإجتماع على ضرورة العمل وفقا لروح الفريق الواحد المتكامل ، حتى تتحقق الأهداف والنتائج المرجوة من أجل رفعة ورفاهية الوطن خاصة مع وجود علاقة قوية بين الشعور بجهود التنمية والزيادة السكانية ، مشيرا أنه حتى يشعر المواطن بما يتم من جهود تهدف إلى التنمية يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني ، مما يتطلب معه استثمارات هائلة بالإضافة إلى الحاجة إلى خفض معدل النمو السكاني.

هذا ومن المقرر أن يجتمع الدكتور عمرو حسن غدا الإثنين، بمقر المجلس، بمديري أفرع المجلس ب 27 محافظة على مستوى الجمهورية.