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مقتل 50 حوثيا فى مواجهات مع المقاومة وغارات للتحالف بالحديدة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:46 ص
مقتل 50 حوثيا فى مواجهات مع المقاومة وغارات للتحالف بالحديدة الحوثيون ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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أعلنت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، مقتل نحو 50 من ميليشيات الحوثى، وإصابة عشرات آخرين فى مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة وغارات التحالف العربى فى الحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) أن مقاطع مصورة أظهرت سيطرة قوات المقاومة اليمنية على شوارع رئيسية فى مدينة الحديدة، وذلك بعد معارك عنيفة بإسناد من التحالف العربى.

واندلعت معارك بين قوات المقاومة اليمنية والميليشيات الانقلابية فى شارع صنعاء الذى يمتد وسط المدينة من مجمع إخوان ثابت الصناعى، كما دارت مواجهات مماثلة على امتداد الخط الترابى المؤدى شمالا إلى مدينة الصالح تخللها قصف متبادل، وشنت مقاتلات التحالف غارات جوية لإسناد المقاومة على الأرض من بينها غارات استهدفت تجمعات بالقرب من مبنى الهجرة والجوازات.

على جانب متصل، أفادت مصادر بأن قوات المقاومة اليمنية تمكنت من تمشيط مستشفى 22 مايو وشارع الخمسين من ميليشيات الحوثى فى الحديدة.

وأشارت المصادر- حسبما ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية- إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات فى معارك بالحديدة، فيما تتواصل الاشتباكات فى حى 7 يوليو بالقرب من مطار الحديدة.

يشار إلى أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة سيطرت أمس على مستشفى 22 مايو الواقع بشارع الخمسين فى مدينة الحديدة غرب اليمن بعد محاصرة عناصر ميليشيا الحوثى وسط انهيارات كبيرة فى دفاعاتها بالمدخل الجنوبى للمدينة.

وقالت مصادر يمنية، أن قيادات حوثية رفيعة تمردت على توجيهات زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثى ورفضت الانصياع لأوامره فى معارك الحديدة.

 


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