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معهد ناصر يستقبل 9 خبراء دوليين فى تخصصات طبية مختلفة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:43 م
معهد ناصر يستقبل 9 خبراء دوليين فى تخصصات طبية مختلفة معهد ناصر
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور هانى مصطفى راشد، مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، أن المعهد استقبل 9 خبراء دوليين فى تخصصات طبية مختلفة خلال الـ6 أشهر الماضية، بهدف توفير نفقات السفر للخارج، بالإضافة إلى تدريب شباب الأطباء على كل ما هو جديد فى العالم.

جاء ذلك على هامش استقبال مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وفدا من وزارة الصحة بفرنسا، فى تخصصات جراحة الأورام، وذلك تحت رعاية د. هالة زايد، وزيرة الصحة، وإشراف د. محمد عزمى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

وأضاف الدكتور هانى راشد ، فى بيان ، أنه سيتم تقديم خدمة طبية بين "علاج وعمليات جراحية" للمرضى المصريين من قبل الأطباء المصريين والفرنسيين، أي سيعملون كفريق عمل واحد، موضحا أن المعهد يمتلك كواد طبية ذات خبرة عالية تستطيع تنفيذ البرامج الطبية والعلاجية، وإقامة ورش العمل والمؤتمرات المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أكد الدكتور طارق هاشم، مستشار وزير الصحة للأورام، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لتوفير كل ماهو جديد فى تشخيص وعلاج الأورام، واستقدام الخبراء للمساهمة فى للقضاء على هذا المرض.

فيما أوضح الدكتور أحمد حسن، مدير مركز الأورام بمستشفى معهد ناصر، أن المركز يقوم بإجراء ما يقرب من 1500 عملية جراحية خلال العام العام بمختلف التقنيات الحديثة و المعتمدة على الطب القائم على الدليل، فضلا عن زيارة وحدة العمليات ووحدة السياحة العلاجية ومركز صحة المراة بمعهد ناصر.

 
 
 
 

 


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