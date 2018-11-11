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مطار القاهرة يشهد انطلاق 46 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:26 م
مطار القاهرة يشهد انطلاق 46 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد انطلاق 46 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي في اطار خطة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.   
 
وسيرت مصر للطيران اليوم الأحد من مطار القاهرة 6 رحلات إلى مدينة الأقصر، و11رحلة إلى مدينة أسوان، و9 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و 6 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب ومرسي علم وأسيوط وسوهاج. 
 
 كما  سيرت بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي رحلتين إلى مدينة الأقصر، و3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و3 رحلات إلى مدينة أسوان ورحلتين إلى مدينة الغردقة. 
 
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.  
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية. 
 
 
 

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