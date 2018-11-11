مطار القاهرة يستقبل 26 مرحلا مصريا قادمين من السعودية والكويت

كتب - محمد طنطاوى

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 26 مصريا مرحلين من جانب السلطات الأمنية السعودية والكويتية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل، وتم ضبط 3 منهم لطلبهم فى تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم.

وكانت السلطات المعنية بالمطار قد استقبلت 20 مرحلا قادمين من جدة على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، كما استقبلت السلطات الأمنية 6 مرحلين قادمين من الكويت على متن رحلة مصر للطيران.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتشكيل فريق متخصص للعمل على إنهاء إجراءات وصولهم، وبمناقشتهم أقروا بأن السلطات السعودية والكويتية ألقت القبض عليهم لمخالفتهم لشروط الإقامة والعمل.

وبمراجعة مواقفهم الأمنية تبين طلب 3 منهم لتنفيذ أحكام بلغ مجموعها 5 قضايا في خيانة أمانة وتبديد وضرب وتم ترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لاتخاذ الإجراءات القانونية.