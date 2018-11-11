video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران: 33 طائرة تدخل الخدمة مارس المقبل بتكاليف مخفضة للمسافرين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:49 م
مصر للطيران: 33 طائرة تدخل الخدمة مارس المقبل بتكاليف مخفضة للمسافرين مصر للطيران - صروة أرشيفية
كتب محمد مجدى السيسى
إضافة تعليق

أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى برئاسة النائب عمرو صدقى في نهاية اجتماعها اليوم لمناقشة مشكلات الرحلات الداخلية، بدعوة وزيري السياحة والطيران المدني لمناقشة خطتيهما في إعادة الهيكلة للنهوض بالسياحة وإزالة المعوقات التي تواجههم في القطاع، كذلك دعوة وزير المالية لمناقشة الضرائب المرتفعة علي تذاكر مصر للطيران.

من جانبه، قال عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران، إن هناك 33 طائرة تدخل الخدمة في شهر مارس المقبل، بتكاليف مخفضة للمسافرين، مشيرا إلى أن هناك معوقات تجعل تكلفة التذكرة مرتفعة في مصر للطيران وهي سعر العملة وأسعار الطاقة، وارتفاع الضرائب على الخدمة وهي مرتفعة جداً بالأساس.

وقال أمجد عارف مستشار وزير الطيران في كلمته خلال إجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة بشأن  ارتفاع أسعار الرحلات للطيران الداخلى ودراسة مدى أمكانية تخفيضها لكونها عامل مؤثر على قطاع السياحة، إن شركة مصر للطيران قبل ثورة  25 يناير 2010  وتحويلها الي قطاع أعمال عام حققت مكاسب كبيرة ولكن بعد 25 يناير تأثرت بالظروف التي وقعت مما جعل تخسر وبدأت منذ فترة في التعافي وتقليل الخسائر .

وأضاف "عارف"، أنه لأول مرة منذ 85 عام يتم عقد الجمعية العومية للاتحاد الدولي للطيران، وحضره عدد كبير من الدول، وهذا يحقق دعاية جيدة للسياحة في مصر، كذلك مسابقة الرياضة الجوية والتي تم تنظيمها في الفيوم .

 

 

 

 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمين سر سياحة البرلمان: الرئيس حول شرم الشيخ لمدينة عالمية

3 طلبات إحاطة تناقشها "سياحة البرلمان" بشأن تطوير القطاع..تعرف عليها

البرلمان

اخبار البرلمان

مجلس النواب

الطيران

وزير السياحة

سياحة البرلمان




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة