مصر للطيران: 33 طائرة تدخل الخدمة مارس المقبل بتكاليف مخفضة للمسافرين

أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى برئاسة النائب عمرو صدقى في نهاية اجتماعها اليوم لمناقشة مشكلات الرحلات الداخلية، بدعوة وزيري السياحة والطيران المدني لمناقشة خطتيهما في إعادة الهيكلة للنهوض بالسياحة وإزالة المعوقات التي تواجههم في القطاع، كذلك دعوة وزير المالية لمناقشة الضرائب المرتفعة علي تذاكر مصر للطيران.

من جانبه، قال عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران، إن هناك 33 طائرة تدخل الخدمة في شهر مارس المقبل، بتكاليف مخفضة للمسافرين، مشيرا إلى أن هناك معوقات تجعل تكلفة التذكرة مرتفعة في مصر للطيران وهي سعر العملة وأسعار الطاقة، وارتفاع الضرائب على الخدمة وهي مرتفعة جداً بالأساس.

وقال أمجد عارف مستشار وزير الطيران في كلمته خلال إجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الرحلات للطيران الداخلى ودراسة مدى أمكانية تخفيضها لكونها عامل مؤثر على قطاع السياحة، إن شركة مصر للطيران قبل ثورة 25 يناير 2010 وتحويلها الي قطاع أعمال عام حققت مكاسب كبيرة ولكن بعد 25 يناير تأثرت بالظروف التي وقعت مما جعل تخسر وبدأت منذ فترة في التعافي وتقليل الخسائر .

وأضاف "عارف"، أنه لأول مرة منذ 85 عام يتم عقد الجمعية العومية للاتحاد الدولي للطيران، وحضره عدد كبير من الدول، وهذا يحقق دعاية جيدة للسياحة في مصر، كذلك مسابقة الرياضة الجوية والتي تم تنظيمها في الفيوم .