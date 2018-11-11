"مصر للطيران" تسير 114 رحلة من مطار القاهرة للعواصم العربية والعالمية

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الأحد 114 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولى متجهة إلى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية وعلى متنها 9 آلاف و520 راكبا.

وسيرت الشركة 36 رحلة جوية إلى المطارات والمدن السياحية والأثرية المصرية لنقل نحو 3 آلاف سائح مصرى وأجنبى مع بداية الموسم الشتوى حيث تسير مصر للطيران رحلات منتظمة إلى الأقصر وأسوان وأبو سمبل وشرم الشيخ والغردقة ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية.

وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى، للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.