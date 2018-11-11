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مصر للطيران تجدد رعايتها لبطل الاسكواش عبدالله عمرو

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:29 ص
مصر للطيران تجدد رعايتها لبطل الاسكواش عبدالله عمرو بطل الاسكواش المصري عبد الله عمرو
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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جددت مصر للطيران بروتوكول رعايتها لبطل الاسكواش عبد الله عمرو من خلال تقديم كافة الدعم والرعاية لبطل العالم ، باعتبارها الناقل الرسمى له فى كافة البطولات التى يشارك فيها، و تيسير كافة إجراءات وصوله وسفره فى البطولات فى مختلف أنحاء العالم منذ لحظة وصوله، وحتى انتهاء إجراءات سفره.
 
مصر للطيران تجدد رعايتها لبطل الاسكواش عبدالله عمرو
بطل الاسكواش عبدالله عمرو
 
يأتى ذلك فى إطار المسئولية المجتمعية التى تحرص عليها الشركة الوطنية مصر للطيران، من خلال رعاية كافة الأحداث الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، التى تُسهم فى الارتقاء بالمجتمع المصرى، وتشجيعا منها للشباب المصري في كافة المجالات خاصة الرياضية منها.
 
جدير بالذكر، أن عبدالله عمرو فاز بالمركز التانى عالمياً في بطولة فرنسا في شهر فبراير 2018 تحت 15 سنة، ومن المخطط أن يشارك فى عدد من البطولات العالمية تحت 15 سنة.
 
 

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مصر للطيران

بطل الاسكواش

عبد الله عمرو




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