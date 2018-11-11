مصر تخرج من الدور قبل النهائى لبطولة العالم للألعاب أمام منتخب مكاو

كتبت: هبة السيد

فاز منتخب مكاو بجمهورية الصين الشعبية، على منتخب مصر للألعاب الإلكترونية فى الدور قبل النهائى ببطولة العالم التى ينظمها الاتحاد الدولى للرياضة الإلكترونية فى كاوشيونج التايوانية فى الفترة من 9 الى 12 نوفمبر الجارى.

وقدم الفريق المصرى أداء مشرفا خلال فعاليات البطولة، حتى استطاع الوصول للدور قبل النهائى كما كان متقدما طوال المباراة أمام منتخب مكاو ولم يهزم إلا فى نهاية المباراة، وينتظر نتيجة مباراة كوريا وتايوان للعب على المركز الثالث والرابع.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قراراً بمشاركة الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية فى البطولة بفريق فى لعبة ( ليج اوف ليجنز) مكون من 5 لاعبين، وبلاعب فى مسابقات لعبة ( تيكن ٧).







