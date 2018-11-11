مصرع 10 وإصابة 11 آخرين جراء انهيار أرضى بالبرازيل

برازيليا أ ش أ

أعلنت السلطات البرازيلية مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء وقوع انهيار أرضى بالقرب من مدينة "ريو دى جانيرو" الليلة الماضية.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، اليوم الأحد، عن روبرتو روبادى رئيس إدارة الدفاع المدنى فى مدينة "ريو دى جانيرو" قوله إن الانهيار الأرضى وقع فى منطقة (نيتيروي) بسبب هطول أمطار غزيرة عليها على مدار اليومين الماضيين.

وأضاف المسئول البارز أن الضحايا لقوا مصرعهم وأصيبوا عندما سقطت صخرة كبيرة فوق ستة منازل فى حى "بوا إسبيرانسا"، مشيرا إلى أن السلطات حذرت فى وقت سابق من مياه الأمطار الغزيرة، وأعلنت حالة التأهب فى "نيتيروي"، كما طالبت المواطنين بالانتقال إلى أماكن أكثر أمانا للحفاظ على أرواحهم.

بدوره، قال كلاوديو دوس سانتوس رئيس جمعية سكان حى "بوا إسبيرانسا" إن العديد من العائلات رفضت مغادرة منازلها بالرغم من تحذيرات السلطات، ومازالت فرق الإغاثة تعمل للبحث عن أى ضحايا أو ناجين محاصرين تحت الأنقاض والطين.