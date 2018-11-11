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مصرع عامل وإصابة 23 فى حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:43 م
مصرع عامل وإصابة 23 فى حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج حادث مرورى - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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لقى عامل مصرعه ، وأصيب 23 أخرين بإصابات متفرقة ،إثر إنقلاب سيارة نقل كانوا يستقلونها من البلينا إلى نجع حمادى ،تحرر عن الواقعة المحضر  اللازم  وتم نقل المصابين للمستشفى .  

كان اللواء هشام الشافعى ،  مدير أمن سوهاج ،  تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى  ، نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقع حادث نقلاب سيارة على إحدى الطرق الفرعية بدائرة مركز البلينا ووجود متوفى ومصابين ، وعلى الفورانتقل العميد علاء عبدالمجيد   ،مأمور مركز شرطة البلينا  ، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى ، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد طارق يحى،  رئيس مباحث المديرية بوفاة عامل وإصابة 32 أخرين على إثر إنقلاب سيارة نقل كانوا يستقلونها تم نقل المتوفى والمصابين لمستشفى البلينا المركزى وتم تحويل الحالات الحرجة منهم لمستشفى سوهاج الجامعى .

وبسؤال المصابين أكدوا أنه أثناء سير السيارة بطريق فرعى دائرة مركز البلينا ، فى طريقها إلى مركز نجع حمادى بمحافظة قنا لتوصيلهم للعمل بأحد المزراع انفجرإحدى إطارات السيارة مما أدى إلى إنقلابها وأكدت التحريات ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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