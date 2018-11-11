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مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على شريكه بالشيخ زايد

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:05 ص
مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على شريكه بالشيخ زايد التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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فارق عامل الحياة أثناء التنقيب عن الاثار داخل مسكنه بالشيخ زايد، ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم لاستخراج الجثة، وتمكن رجال المباحث من ضبط صديق المتوفى الذى شارك فى التنقيب عن الآثار،  وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ  زايد، أنه أثناء تنقيب عامل عن الآثار، أسفل عقار انهارت الحفرة عليه مما أسفر عن مصرعه، حيث توجه صديقه للإبلاغ عن الواقعة.

وتم إبلاغ رجال لحماية المدنية، حيث يواصلون جهودهم لاستخراج الجثة، وألقى رجال المباحث القبض على شريك المتوفى لمشاركته فى التنقيب عن الآثار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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