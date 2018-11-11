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مصرع طالب صعقا بالكهرباء فى البحيرة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:43 ص
مصرع طالب صعقا بالكهرباء فى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى طالب مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء سيره بجوار أحد أعمده الكهرباء بقرية الأمراء التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

 

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار من المستشفى العام، يفيد بوصول "محمد م ع ال ع" 14 سنة طالب، ومقيم قرية الأمراء بدائرة المركز، جثة هامدة إدعاء صعق كهربائى.

 

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره "عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاه صعق كهربائى" ولا توجد شبهه جنائية.

 

بسؤال والده "محمود ع ال ع" 48 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان، قرر أنه حال سير نجله المذكور بجوار أحد أعمده الكهرباء بالقرية، ونتيجة لهطول الأمطار، صعقه التيار الكهربائى، مما أدى لوفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

 

تم إخطار شركة الكهرباء والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار لاتخاذ شئونهما وتحرر المحضر اللازم.

 

 


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