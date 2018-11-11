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مصرع شخص غرقا بعد سقوطه فى إحدى الترع بأسيوط

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:49 ص
مصرع شخص غرقا بعد سقوطه فى إحدى الترع بأسيوط جثة - صورة أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى
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لقى شاب مصرعه غرقا فى ترعة الجرجاوية "الرئيسية" بمنطقة كيمان تسعة بمركز الغنايم بأسيوط، وجارى البحث عن الجثة لانتشالها.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد عطية رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم، يفيد غرق "عبد الباسط حسن " 22 سنة، بالترعة الجرجاوية بناحية المركز، وبانتقال الإسعاف لموقع الحادث، تبين أن الشاب كان فى طريق عودته من حفل زفاف، ونزل ليقضى حاجته بجوار بوابة الترعة بكيمان تسعة، فسقط فى المياه، ولم يستطيع المقاومة فغرق بالترعة، ولم يتمكن المتواجدون معه من إنقاذهوجار البحث من قبل الأهالى للعثور على الجثة واستخراجها.

 

 


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