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مصدر روسى: بوتين وترامب قد يناقشان معاهدة الأسلحة النووية خلال اجتماع بباريس

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:34 م
مصدر روسى: بوتين وترامب قد يناقشان معاهدة الأسلحة النووية خلال اجتماع بباريس بوتين وترامب
باريس(أ ش أ)
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صرح مصدر من الوفد الروسى المرافق للرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى باريس، بأن بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، قد يناقشان معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى خلال اجتماع قصير بباريس اليوم.

وقال المصدر فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، " أن الرئيس الروسى لن يبادر بمناقشة العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا ضد روسيا، موضحا "العقوبات ليست على أجندتنا".

ومن المقرر أن يجتمع بوتين مع ترامب اليوم خلال غذاء عمل فى باريس.

 


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