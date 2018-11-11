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مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية فى سبسطية شمال غرب نابلس

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:11 م
مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية فى سبسطية شمال غرب نابلس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المنطقة الأثرية فى بلدة سبسطية شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية، بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، فى تصريح له اليوم الأحد، إن قرابة 150 مستوطنا برفقة جيش الاحتلال، اقتحموا المنطقة الأثرية فى البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

يذكر أن بلدة سبسطية تتعرض لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، خاصة المنطقة الأثرية فيها.

 


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