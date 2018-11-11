مساعد وزير العدل الأسبق يحتفل بزفاف ابنه "محمود" وكيل نيابة الهرم

كتب أحمد الجعفرى

احتفل المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل الأسبق رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان، بحفل زفاف ابنه محمود السرجانى وكيل أول نيابة الهرم، على كريمة السفير الراحل مصطفى عقبى.

وأقيم حفل الزفاف فى أحد فنادق الزمالك بحضور عدد كبير من أعضاء السلك القضائى والدبلوماسى، وأحيا الحفل عدد من نجوم الفن والغناء، وكان فى استقبال الحضور كبار عائلتى "السرجانى" و"عقبى".



العروسان يرقصان



العروسان يرقصان معًا



العريس يستعد لحفل الزفاف



العريس يستعد للزفاف



صورة تذكارية للعروسان