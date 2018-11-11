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مساعد وزير العدل الأسبق يحتفل بزفاف ابنه "محمود" وكيل نيابة الهرم

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:05 م
مساعد وزير العدل الأسبق يحتفل بزفاف ابنه "محمود" وكيل نيابة الهرم حفل الزفاف
كتب أحمد الجعفرى
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احتفل المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل الأسبق رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان، بحفل زفاف ابنه محمود السرجانى وكيل أول نيابة الهرم، على كريمة السفير الراحل مصطفى عقبى.

وأقيم حفل الزفاف فى أحد فنادق الزمالك بحضور عدد كبير من أعضاء السلك القضائى والدبلوماسى، وأحيا الحفل عدد من نجوم الفن والغناء، وكان فى استقبال الحضور كبار عائلتى "السرجانى" و"عقبى".

 

العروسان يرقصان سويًا
العروسان يرقصان

 

العروسان يرقصان معًا
العروسان يرقصان معًا

 

العريس يستعد لحفل الزفاف
العريس يستعد لحفل الزفاف

 

العريس يستعد للزفاف
العريس يستعد للزفاف

 

صورة تذكارية للعروسان
صورة تذكارية للعروسان
مراسم الزفاف
مراسم الزفاف

 


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