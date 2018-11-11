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الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:44 م
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مسئول باكستانى يعلن مقتل شخصين برصاص قوات حرس الحدود الإيرانى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:11 م
مسئول باكستانى يعلن مقتل شخصين برصاص قوات حرس الحدود الإيرانى القوات الباكستانية ارشيفية
أ ش أ
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أعلن مسئول باكستاني مقتل شخصين برصاص قوات حرس الحدود الإيراني أثناء محاولتهما دخول إيران بشكل غير شرعي من منطقة بانجكور في إقليم بلوشستان.

ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الأحد عن صابر بلوخ المسئول بالقوات شبه العسكرية بإقليم بلوشستان قوله إن ثلاثة آخرين جرحوا ونقلوا إلى مستشفى بانجكور.

يشار إلى أن مئات الباكستانيين يحاولون كل عام العبور إلى إيران بشكل غير شرعي على أمل الانتقال إلى أوروبا، وقد واجه العديد منهم الاعتقال أو إطلاق النار من قبل حرس الحدود الإيراني.

 


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