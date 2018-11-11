مسئولو السفارة البريطانية بليبيا يزورون مقابر جنود الحرب العالمية الأولى

كتب هيثم سلامة

وضع مسئولو السفارة البريطانية فى ليبيا، أكاليل الزهور على مقابر جنود الحرب العالمية الأولى.

ونشرت السفارة البريطانية فى لبيا، فيديو عبر موقع تويتر :"11/11 يوم ذكرى 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى اليوم نتذكر أولئك الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ الكثيرين. اليوم نضع أكاليل الورد على مقابر جنود الحرب في طرابلس و بنغازى".

11/11 يوم الذكرى 100 عام على انتهاء #الحرب_العالمية_الأولى اليوم نتذكر أولئك الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ الكثيرين. اليوم نضع أكاليل الورد على مقابر جنود الحرب في #طرابلس و #بنغازي.. #كي_لا_ننسى #RemebranceDay2018 #LestWeForget @FCOArabic pic.twitter.com/rzUkL3fOoO — UK in Libya 🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) ١١ نوفمبر ٢٠١٨

وقال انجوس ماكى، نائب السفير البريطانى فى لبيا:"المقبرة في طرابلس هو المكان الأخير الذى يستريح للكثيرين من ضحايا الحرب العالمية الاولى من المملكة المتحدة غيرها من الدول، أفخر بالمشاركة بذلك اليوم".









ويحيى العالم اليوم الذكرى المئوية على الهدنة التى وضعت نهاية الحرب العالمية الأولى التى أودت بحياة قرابة 17 مليون شخص بين جندى ومدنى.