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مسئولو السفارة البريطانية بليبيا يزورون مقابر جنود الحرب العالمية الأولى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:12 م
مسئولو السفارة البريطانية بليبيا يزورون مقابر جنود الحرب العالمية الأولى مقبرة جنود الحرب العالمية فى طرابلس
كتب هيثم سلامة
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وضع مسئولو السفارة البريطانية فى ليبيا، أكاليل الزهور على مقابر جنود الحرب العالمية الأولى.

ونشرت السفارة البريطانية فى لبيا، فيديو عبر موقع تويتر :"11/11 يوم ذكرى 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى اليوم نتذكر أولئك الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ الكثيرين. اليوم نضع أكاليل الورد على مقابر جنود الحرب في  طرابلس و بنغازى".

وقال انجوس ماكى، نائب السفير البريطانى فى لبيا:"المقبرة في طرابلس هو المكان الأخير الذى يستريح للكثيرين من ضحايا الحرب العالمية الاولى من المملكة المتحدة غيرها من الدول، أفخر بالمشاركة بذلك اليوم". 

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ويحيى العالم اليوم الذكرى المئوية على الهدنة التى وضعت نهاية الحرب العالمية الأولى التى أودت بحياة قرابة 17 مليون شخص بين جندى ومدنى.

 


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