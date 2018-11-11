مدير عام إدارة المياه الجوفية بجنوب سيناء: منطقة وادي فيران تعرضت لسيل ضعيف

جنوب سيناء – فايزة مرسال

صرح المهندس عبدالله حامد مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، بأن منطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس تعرضت لسيل ضعيف وأن الأمور عادت إلى طبيعتها، كما تعرضت مناطق وادي الرحبة ووادي نسرين إلى أمطار أدت إلى حدوث سيل خفيف على طريق فيران كاترين بمنطقة وادي مكتب دون أضرار.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية، إلى أنه تم إنشاء 19 خزانا أرضيا بمدن دهب ونويبع وسانت كاترين، بالإضافة إلى تدشين 52 سد حاجز توجيه بمدن دهب ونويبع وسانت كاترين وأبورديس وأبوزنيمة وشرم الشيخ، لتعظيم الاستفادة من مياه السيول، واستخدامها في أغراض الزراعة.

وأشار إلى أن أعمال حماية مدينة نويبع من مخاطر السيول، تكلفت نحو 59 مليون جنيه منها حاجز الصاعدة البيضاء، بتكلفة تصل إلى مليون جنيه.

وتفقد حامد بحيرة الصاعدة السمراء بسعة تخزينية 200 ألف م3، بتكلفة 3 ملايين جنيه بمنطقة المزينة، كما افتتح سد الحجني بوادي قديرة وتفقد بحيرة وادي قديرة التي تكلفت 55 مليون جنيه.

كما جرى استكمال المرحلة الثانية لحماية مدينة نويبع بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، وتشمل استكمال حماية منطقة وادي وتير بتكلفة 95 مليون جنيه، بالإضافة إلى منطقة الصاعدة البيضاء والسمراء، بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وأوضح أنه تم الانتهاء من حماية مدينة طابا بـ7 أودية، هي "المحاشي الأعلى، أم أحيا، مقله، الحمرا، المراخ، الكربة، طابا"، بالإضافة إلى حماية منفذ طابا من مخاطر السيول، بتكلفة تصل إلى 51 مليون جنيه.