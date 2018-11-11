مدير أمن الغربية يفتتح مركز تدريب إدارة الحماية المدنية

الغربية – مصطفى عادل

افتتح اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، مركز تدريب إدارة الحماية المدنية، يرافقه اللواء إيهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، وتفقد مدير الأمن خدمات مركز التدريب على إطفاء الحرائق بطنطا، للوقوف على مدى جاهزيته للتدريب القوات على أعمال الإطفاء.

كما تفقد سيارات الإطفاء بالإدارة والمعدات الخاصة بالتدريب، للتأكد من كفاءة المعدات فى رفع كفاءة القوات على التعامل مع الكوارث والحرائق، حيث يهدف المركز إلى تعليم العاملين المدنيين بكافة القطاعات الحكومية والوحدات الاقتصادية والوحدات الجماهيرية والشركات الاستثمارية والأنشطة الخاصة وتدريبهم على أعمال الوقاية من الحريق ومكافحته فى نطاق أعمالهم ودوائرهم.

واجتمع مدير الأمن بضباط المركز، واستمع لمطالبهم، ووجه بسرعة فحص البلاغات الواردة بالعثور على الأجسام الغريبة والانتقال الفورى لها وفحصها حفاظًا على أرواح المواطنين، كما شدد على فرض كردون أمنى فى محيط البلاغات، ومنع اقتراب المواطنين لمنع تعريض حياتهم للخطر.