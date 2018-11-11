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مديرية أمن الدقهلية تنظم قافلة للكشف على نزلاء مركز شرطة السنبلاوين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:59 م
مديرية أمن الدقهلية تنظم قافلة للكشف على نزلاء مركز شرطة السنبلاوين قافله طبيه للكشف علي نزلاء مركز شرطه السنبلاوين
كتب إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
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قامت مديرية أمن الدقهلية بتفعيل إجراءات الطب الوقائى وتنظيم قافلة لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجن مركز شرطة السنبلاوين ،فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لإعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصةً الرعاية الصحية.

 

وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لنزلاء السجون بشقيها الوقائى والعلاجى وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم.

 

 

 

 


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