محلل: إمكانية صعود المؤشر الرئيسى للبورصة لمستويات 13845- 14000 نقطة قائمة

كتب هانى الحوتى

قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية استمر فى صعود خلال جلسات الأسبوع الماضى، ليغلق بالقرب من مستوى المقاومة 13845 نقطة، وسط ارتفاع فى أحجام التداول مع تحرك شبه جماعى للأسهم في ظل استقرار نسبي لسهم البنك التجاري الدولي وأداء ايجابي من سهم جلوبال تيليكوم.

وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن إمكانية الصعود إلى مستويات 13845 إلى 14000 نقطة قائمة، والتى يرجح أن يشهد حولها عمليات لجني الأرباح، ونصح أن يكون التعامل لكل سهم علي حده، حيث أن الأسهم متباينة الأوضاع على الأجل القصير، حيث أن هناك أسهم تتحرك خلال اتجاه عرضي ويظهر إشارات ضعف عليها وعلى رأس القائمة سهم البنك التجاري الدولي ، ومنها من بدأ اتجاه صاعد ولا تزال لديه مستهدفات صاعدة محتملة مثل سهم السويدي إليكتريك عوضا عن أسهم موجودة خلال اتجاه صاعد وتميل إلى جني الأرباح بشكل طبيعي.