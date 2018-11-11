محافظ كفر الشيخ يعلن تدشين 106 لجان مساءلة مجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تدشين عمل لجان المساءلة المجتمعية المشكلة لمتابعة وصول الدعم لمستحقيه فى برنامج تكافل وكرامة، والتنسيق بين الوحدات المحلية ولجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة، ومناقشة التشكيل وشروط عمل اللجان، مع الدكتورة بلقيس عبد المنعم هجرس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى لبرنامج تكافل وكرامة بالوزارة، ومسئولة التواصل والمشاركة المجتمعية، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن برنامج تكامل وكرامة هو أكبر برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة سواء من حيث عدد المستفيدين أو خطة التمويل للبرنامج، ضمن المشروعات العملاقة التى تشهدها مصر فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا أنه سيتم تدشين 106 لجان، تضم كل لجنة 13 عضوًا، وسيتم تنظيم 6 ورش عمل للتدريب، وتزيد الورش إلى 7 ورش فى آخر يومين، لافتًا إلى أن الهدف من اللجان هو مراجعة كل من حصل على معاش تكافل وكرامة، وإعطاء من يستحق ومساعدة المستحقين فى الدخول إلى نظام تكافل وكرامة.

وأكد طه، على أن متابعة تلك اللجان تكون من خلال مسئولى المتابعة بالمراكز ومجالس المدن ومسئولى المراقبة والمتابعة بمديرية التضامن والإدارات الاجتماعية، مشيرا أن اللجنة تتكون من 13 عضو يتم اختيارهم بدقة فى كل مدينة وقرية، ويرأس اللجنة رئيس المدينة أو القرية، ويأتى فى منصب النائب ممثلة من سيدات المجتمع المدنى، بجانب رائدة ريفية من وحدات الشئون فى منصب سكرتير اللجنة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بلغ 76 ألفًا و521 أسرة بمحافظة كفر الشيخ حتى الآن، من إجمالى 190 ألف أسرة تم تسجيلهم ببرنامج تكافل وكرامة الذى يتم تنفيذه بإشراف مديرية التضامن بالمحافظة، فى اطار السعى الجاد والمستمر لإنجاح وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وقرر طه، تشكيل لجان البحث الاجتماعى على مستوى الوحدات الاجتماعية بمراكز المحافظة، لتحديد وتنقية المستحقين ببرنامج تكافل وكرامة، وتقرر وضع آليات التعاون لمتابعة عمل لجان البحث الاجتماعى ببرنامج تكافل وكرامة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مهمة اللجنة ستكون تحديد وتنقية لكشوف المتقدمين من غير المستحقين ببرنامج تكافل وكرامة ومساعدة من ينطبق عليه الشروط والتقديم للتسجيل واستخراج المستندات المطلوبة بالإضافة إلى توعية المواطنين بالبرنامج وكيفية الاستفادة منه لكل افراد المجتمع بنطاق المحافظة.

ومن جانبها عبرت الدكتورة بلقيس هجرس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، عن بالغ شكرها لمحافظة كفر الشيخ، للجهود المتميزة فى مجال تكافل وكرامة، لافتةً أنه يتم منح الأسر المساعدات المالية بشروط، منها التوعية والالتزام بالتعليم، والحفاظ على تطعيمات الأطفال فى مواعيدها، وتجنب عمالة الأطفال، مؤكدةً أن هناك اشخاص يحصلون على أموال ومساعدات دون استحقاق، وآخرون لم يحصلوا على مساعدات وهم يستحقون، وهذا دور لجان المساءلة المجتمعية.