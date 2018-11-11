محافظ كفر الشيخ يشدد على تدوين الأسعار على السلع الغذائية

وكلف محافظ كفرالشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفا انه تم تخصيص الخط الساخن رقم 114، و الرقم 15333، والرقم 0473220792، بالإضافة الى خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، وأرقام جهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ الخط الساخن" 19588، والرقم0473138961_0473138962_ 0473138963"، ومباحث التموين على رقم 0473230474، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.