محافظ كفر الشيخ يشدد على تدوين الأسعار على السلع الغذائية

أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 330 لسنة 2017 بشأن الالتزام بتدوين الأسعار على السلع الغذائية ، بما يساهم في ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلك، مكلفاً الأجهزة المعنية بمتابعة تطبيق القرار واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وكلف محافظ كفرالشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفا انه تم تخصيص الخط الساخن رقم 114، و الرقم 15333، والرقم 0473220792، بالإضافة الى خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، وأرقام جهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ الخط الساخن" 19588، والرقم0473138961_0473138962_
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