محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تقنين أراضى الدولة مع اللجنة الرباعية

كفر الشيخ -محمد سليمان

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أعمال تقنين أوضاع اليد علي أراضي الدولة مع اللجنة الرباعية لوزارتي الزراعة والري وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية، بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمهندس ياسر محمود حسين، رئيس اللجنة العليا للتسعير بوزارة الزراعة، والمهندس أبو زيد محمد حسان ممثل هيئة المجتمعات العمرانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه ناقش الملفات المقدمة لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وتقييمها ومقارنتها بالأسعار المقدمة من اللجان والمحافظة، تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016م بتشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، والقانون رقم 144 لسنة 2017م بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمتضمن إجازة تفويض المحافظين في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقاً لأحكامه في الأراضي المملوكة ملكية خاصة وخاضعة لولايتها، وإلي توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة الصادرة في ذات الشأن والتي تم التأكيد عليها باجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر2017م بشأن تشكيل سبعة لجان فرعية وما ورد بكتاب دوري المحافظين المعتمد من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، علي ان تقوم هذه اللجان بتقديم الدعم الفني الكامل للمختصين بالمحافظات فيما يتعلق بأعمال تقنين أوضاع اليد علي أراضي الدولة.

من جانب أخر أعلن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، انه سيتم إعادة إنشاء دار مناسبات الخياط بمدينة كفر الشيخ على أحدث طراز معمارى في نفس موقعها الحالي على مساحة اجمالية تصل الى 345 متر مربع بالإضافة إلى مجموعة خدمات مجاورة بمساحة 511 متر مربع، ويكون المدخل في شارع الخليفة المأمون في نفس الموقع السابق، على أن يضم الطابق الثاني على مول ، الطابق الثالث شقق تجارية ومكاتب إدارية بمساحة 633 متر مربع، وتخصيص الـ 5 طوابق العليا كوحدات سكنية .

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ كفرالشيخ، إنشاء دار مناسبات الخياط، مع مكتب استشارى جامعة كفرالشيخ، بعضوية الدكتور مصطفى عثمان، وحضور المهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان، المهندس على عبد الستار،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس أسامة الفقى، استشارى معمارى جامعة كفر الشيخ.