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محافظ كفر الشيخ يبحث تطوير أداء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:44 م
محافظ كفر الشيخ يبحث تطوير أداء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، اليوم الاحد، تطوير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة وتطبيق نظم المتابعة ونظام إدارة المؤسسات المتكامل، وتحسين آداء العمل، وآليات العمل خلال الفترة القادمة، مع المهندس أشرف الدقدوقى، مدير مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بالمحافظة، ورؤساء الإدارات الفرعية والعاملين بالمركز.
 
وأكد محافظ كفرالشيخ تطوير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، وتطوير آداء العمل ورفع مستوى كفاءة العاملين، وتفعيل دور الإدارات الفرعية بما يتناسب مع احتياجات العمل، والاستخدام الأمثل للبرامج والأنظمة، لافتاً الى تطبيق نظم إدارة المؤسسات المتكاملة لميكنة المخاطبات والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تطبيق نظام المتابعة وميكنة البيانات بقطاعات المحافظة المختلفة، وعرض تقرير شهرى بأعمال مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار .
 
 

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