محافظ سوهاج: فتح باب الترخيص لـ 20 سيارة ميكروباص جديدة بلون مميز

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، أن إدارة مواقف سيارات الأجرة بديوان عام محافظة سوهاج أعلنت عن موافقة اللجنة العليا للإشراف على المواقف عن فتح باب الترخيص لعدد 20 سيارة جديدة ميكروباص بلون مميز وخط سير موحد بين مدينة سوهاج الجديدة ومدينة سوهاج الأم.

وأضاف المحافظ أنه تم تحديد خطوط سير السيارات المطلوبة بأربعة خطوط لكل خط خمس سيارات ، الخط الأول " موقف العبور مرورا بشارع اسيوط سوهاج ــ العروبة ـ الشهيد عبد المنعم رياض ــ الجوازات ـ ثم الكوبرى الجديد والعكس ، الخط الثانى " جامعة سوهاج القديمة مرورا بأسواق الشريف ثم الكورنيش الشرقى ـ الكوبرى العلوى ـ الجامعة الجديدة بالكوامل والعكس " ، اما الخط الثالث " موقف نجع مصلح مرورا بالحويتى ـ مدينة سوهاج الجديدة والعكس " ، والخط الرابع " ميدان الثقافة ـ العروبة ـ شارع المحطة ـ ميدان العارف ـ مدينة سوهاج الجديدة والعكس " .

ومن أهم الشروط المطلوبة للترخيص ان تكون السيارة التى يتم ترخيصها موديل 2018/2019 ، وان يكون المرخص من سكان مدينة سوهاج الجديدة والمنطقة المركزية ، ان يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط ، ألا يكون قد استفاد من مشروع آخر مثل تاكسى تحيا مصر ، ألا يزيد السن عن 40 عاما ، أن يكون حاصلا على رخصة مهنية سارية ، وان يكون معه خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد بعدم إلحاقه بالقطاع العام والخاص .

كذلك أن يلتزم بالعمل على خط سوهاج الجديدة ـ سوهاج الأم وفى حالة مخالفة خط السير يتم سحب الترخيص وسحب خط السير ، على ألا يكون سبق الحكم عليه فى أى قضية مخلة بالشرف وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية تسمح بنقل الطلاب والمواطنين بذلك الخط وفى حالة زيادة عدد المتقدمين التى يثبت للجنة توافر الشروط بهم عن عدد السيارات المطلوبة يتم إجراء قرعة بين المتقدمين ، علما بأن اللون المميز هو البرتقالى ومحدد عليه تعريفة الأجرة وخط السير علما بأن المستندات المطلوبة هى " عقد السيارة أو فاتورة المعرض أو ما يفيد ملكية السيارة ـ المؤهل ـ فاتورة مياه او إنارة أو غاز لصاحب السيارة ، صحيفة الحالة الجنائية ، صورة بطاقة الرقم القومى ـ رخصة مهنية سارية ، على ان يتم فتح باب الترخيص لمدة 15 يوم تنتهى فى 19 نوفمبر الجارى ، ويتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة المواقف بالديوان العام.

وفى سياق متصل ، قامت الوحدات المحلية لمركزى طما والمرغة بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بأعمال الرصف لميدان الكورة وشارع الجمهورية بطما بتكلفة 2 مليون جنية ضمن الخطة الاستثمارية للمركز ، ورصف شارع مدخل النزلة بالمراغة بتكلفة 400 ألف جنية ..

ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان للمحافظة ، انه جارى الانتهاء اليوم من أعمال الرصف بميدان الكورة وشارع الجمهورية بطول 2 كيلو متر وعرض 8 متر بتكلفة اجمالية 2 مليون جنية ضمن الخطة الاستثمارية للمركز ، ويخدم شوارع الجمهورية ، والحرية ، والثورة ، والفومس ، وجارى المتابعة المستمرة لأعمال الرصف بجميع الشوارع والميادين بمركز ومدينة طما .

وأضاف شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المراغة أنه يتم حاليا استئناف العمل بمشروع رصف شوارع مدينة المراغة ، حيث بدء العمل فى رصف شوارع المدينة وبداية العمل بشارع مدخل النزلة المقابل لكوبرى الضياع الجنوبى بطول 200 متر كمرحلة أولى بتكلفة 400 ألف جنية ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية ، وجارى العمل على راحة المواطنين ومتابعة الأعمال.