محافظ دمياط تستقبل وفد جمعية الصداقة المصرية الصينية لبحث التعاون المشترك

دمياط معتز الشربينى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم وفد جمعية الصداقة المصرية الصينية برئاسة السفير عبد الفتاح عز الدين والسيد كيو جانج رئيس جمعية الصداقة الصينية بمدينة بيتشى وعضو اللجنة الدائمة بالحزب الشيوعى الصينى و السيد إسماعيل فواز لبحث أوجه التعاون المشترك بين محافظة دمياط و المدن الصينية.

وتناول اللقاء الحديث عن السبل المختلفه لدعم العلاقات بين الجانبين و لتنشيط وتعزيز صناعة الأثاث بالمحافظة وذلك فى إطار المبادرة الصينية "الحزام والطريق" بإنشاء جسر أو منصة لتبادل الخبرات والأفكار الجديدة فى العديد من المجالات

وأكدت المحافظ أن فكرة التعاون سوف تنطلق من مدينة دمياط للأثاث باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية الهامة فى مصر والتى توليها القيادة السياسية أهمية بالغة لكونها مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية ومركز تكنولوجى حيث بحثت توفير فرص تدريبية للصناع بالمحافظة و إدخال التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة و تبادل الخبرات والأفكار الجديدة فى هذا المجال.

ومن جانبه أعرب رئيس جمعية الصداقة الصينية عن خالص سعادته بهذا اللقاء الذى يهدف إلى تعزيز وتنشيط التجارة وخاصة مع وجود ظروف مشابهة بين الجانبين.