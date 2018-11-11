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محافظ الغربية يفتتح فعاليات الملتقى الأول للخدمات المجتمعية "جامعتك فى خدمتك"

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:16 م
محافظ الغربية يفتتح فعاليات الملتقى الأول للخدمات المجتمعية "جامعتك فى خدمتك" جانب من الافتتاح
الغربية – عادل ضرة
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افتتح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا فعاليات الملتقى الأول للخدمات المجتمعية بجامعة طنطا تحت شعار "جامعتك فى خدمتك".

وبدأت الفاعليات بالسلام الجمهورى ثم تلاوة عدد من أيات الذكر الحكيم، وعرض فيلم تسجيلى عن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة بالجامعة.

ويهدف إلى تفعيل دور الجامعة فى خدمة البيئة وتنمية المجتمع وكذا خلق دور بارز فى التطور الخدمى والمشاركة المجتمعية من خلال المراكز والوحدات المتخصصة بالجامعة.

ويمثل الملتقى محاولة جادة من الجامعة للتكامل بين مؤسسات الجامعة وقطاعات الدولة الخدمية المتمثلة فى القطاع العام والخاص، كما أنه يتم تنظيم معرضاً على هامش الملتقى يشتمل على أجنحة للعارضين ومطورى الخدمات الطبية والتدريبية والخدمية من الجامعة وخارجها.

وأكد عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لخدمة المجتمع وشئون البيئة أن حضور محافظ الغربية لهذا الملتقى يؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية دور الجامعة فى خدمة المجتمع، مؤكداً على أهمية الشراكة الحقيقية بين الجامعة وكافة قطاعات المجتمع لإعطاء المزيد فى مجالات خدمة المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة فى كلمته أن هدف الجامعة هو السير نحو المشاركة الفعالة فى البناء والتنمية فى كافة المجالات، كما إستعرض مكانة الجامعة بين جامعات العالم بعد أن قفز ترتيبها من 6021 إلى 881 على مستوى العالم و29 على المستوى الإفريقى و9 على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأشار رئيس الجامعة فى كلمته إلى أن الجامعة بصدد تنظيم عدد من المؤتمرات الهامة والتى تتمثل فى مؤتمر الصحة الأفريقى الأول والذى يضم كافة القطاعات الطبية وكذا مؤتمر التشييد والبناء على المستوى العربى والأفريقى.

وأكد محافظ الغربية فى كلمته إلى أنه فور توليه محافظ الغربية قام بالتنسيق مع رئيس الجامعة لوضع آلية فعلية لتنفيذ الأبحاث العلمية الموجودة بالجامعة على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية مطالباً رجال الأعمال برعاية البحوث العلمية بالجامعة لخدمة المجتمع لما لها من أهمية كبرى فى مسيرة التنمية والتطوير.

وأشار محافظ الغربية إلى إستعداد الجهاز التنفيذى بالمحافظة لمشاركة الجامعة فى كافة الخدمات المجتمعية أو أى أحداث أو فاعليات تنظمها الجامعة.

وفى نهاية كلمته قدم محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا الملتقى متمنياً خروجه بتوصيات تخدم الصالح العام.

وعقب إفتتاح الملتقى تفقد محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا المعرض الملحق بالملتقى والذى يشمل كافة الخدمات المجتمعية التى تقدمها الجامعة متمثلة فى خدمات طبية وإستشارية وتدريبية وخدمية فى كافة القطاعات.

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