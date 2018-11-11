محافظ الشرقية يشدد على الارتقاء بمنظومة الكهرباء

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية التنسيق بين المحافظة وشركة القناه لتوزيع لكهرباء لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع فى مشروعات قائمة فى قطاع الكهرباء لتحسين منظومة التيار الكهربى وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، حيث التقى المحافظ بالمهندس سامى أبو وردة، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، لبحث ومناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الكهرباء بمختلف مراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء والإنجاز والعمل على تذليل المعوقات أمام تنفيذ المشروعات.

فى سياق متصل قرر محافظ الشرقية مجازاة 77 طبيب وممرض وفنى بمستشفى الإبراهيمية المركزى بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانونى.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف عبده سالم مدير الإدارة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى الإبراهيمية المركزى وتبين عدم تواجد 77 طبيب وممرض وفنى أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية و تم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانونى.