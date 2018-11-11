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محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى ميت سلسيل ويطالب بتنظيم مواعيد الغسيل الكلوى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:27 م
محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى ميت سلسيل ويطالب بتنظيم مواعيد الغسيل الكلوى جانب من زيارة المحافظ التفقدية
الدقهلية شريف الديب
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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وهو فى طريق عودته بزيارة مفاجئة لمستشفى ميت سلسيل المركزى تفقد خلالها عددا من الأقسام منها قسم ملاحظة نساء ورجال وقسم الاستقبال، كذلك تفقد وحدة الغسيل الكلوى الذى يضم 21 جهاز للغسيل يعمل منها 16 و4 أجهزة احتياطى واستجاب شاروبيم خلال مخاطبة إحدى المريضات بضرورة تجديد الأغطية والمفروشات بصفة مستمرة

كما طالب المحافظ من مدير المستشفى بتنظيم مواعيد الغسيل الكلوى لتقليل مدة انتظار المرضى.

 وواصل شاروبيم خلال جولته الاستماع لعدد من المرضى للتعرف على مطالبهم أو شكواهم وجاء فى مقدمتها توفير المستلزمات الطبية التى اشتكى عدد من المواطنين من عدم توافرها والزامهم بشرائها وأكد المحافظ على توفير كافة مستلزمات العلاج للمرضى التى يحتاجون إليها فى جميع مستشفيات المحافظة.

وأشار شاروبيم إلى أنه أتفق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على توفير عدد من الأطباء فى التخصصات التى تعانى منها مستشفيات الدقهلية كاطباء مقيمين وقال إن الحكومة حريصة على تقديم أوجه الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين وتوفير الأجهزة التى تحتاجها مستشفيات المحافظة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

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