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محافظ الدقهلية يتفقد مجلس مدينة ميت سلسيل ويتابع تجهيزات المركز التكنولوجى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:38 م
محافظ الدقهلية يتفقد مجلس مدينة ميت سلسيل ويتابع تجهيزات المركز التكنولوجى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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فى محطته الأخيرة لزيارة مركز ومدينة  المطرية قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بمخالفة خط السير ودخول مجلس مدينة ميت سلسيل وتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين الذى يتم تجهيزه حاليا واستمع لشرح من محمود أبو طالب رئيس المدينة عن استعدادات المركز التكنولوجى لتلقى طلبات المواطنين من خلال ستة شبابيك يضمها المركز التكنولوجى وسأل شاروبيم عن موعد الانتهاء من تجهيزه وقال رئيس المدينة خلال عشرة أيام من اليوم.

وطلب شاروبيم بإعداد مكان لائق لاستقبال المواطنين وعمل مظلة فى مكان الانتظار للوقاية من الشمس والمطر.

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من إدارات المجلس منها إدارة الإيرادات ومشروع شباب الخريجين الذى قام بتمويل 23 مشروع للشباب وعلم المحافظ أن نسبة السداد بلغت 100% من إجمالى القروض الممنوحة لهم والتى تتراوح بين 3 آلاف كحد أدنى وتصل إلى 10 آلاف كحد أقصى وتشجيعا للشباب المنتظم فى السداد فقد تقرر حصوله على قرض بقيمة 12 الف جنيه.

كما قام محافظ الدقهلية بتفقد الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة ميت سلسيل وطلب من رئيس المدينة عمل الصيانة الدورية للمعدات واطمأن إلى وجود معدات كافية فى قرى المركز واطمأن على منظومة جمع القمامة من المنبع والتى تتم مرتين يوميا، وشدد شاروبيم على أهمية أن تكون الشوارع نظيفة بما يحقق رضى المواطنين.

 

 


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