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محافظ الدقهلية يؤكد على حق المواطن فى "الرصيف".. وإجراءات فورية لإزالة التعديات

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:50 ص
محافظ الدقهلية يؤكد على حق المواطن فى "الرصيف".. وإجراءات فورية لإزالة التعديات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء أمس اجتماعا استمر حتى ساعة متأخرة من الليل، مع رئيسى حى شرق وغرب المنصورة، أبدى خلاله عددا من الملاحظات عما شاهده في شوارع المنصورة من تعديات على حرم الطريق في أغلب الشوارع، وتدنى مستوى النظافة فى عدد منها وعدم كفاية الإضاءة فيها خاصة الشوارع الجانبية، ووجود عدد من المطبات الغير قانونية فى أغلب الشوارع.
 
وأكد شاروبيم، على ضرورة العمل فورا على رفع كفاءة الشوارع من حيث الإضاءة والنظافة والإزالة الفورية للمطبات العشوائية ودراسة احتياجات المواطنين من المطبات على أن تقام وفقا للأصول الهندسية.
 
كما شدد على أهمية الإزالة الفورية للتعديات من قبل أصحاب المقاهى والمحلات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
كما شدد في اجتماعه مع رئيسى حى شرق وغرب المنصورة، على ضرورة عودة الرصيف كحق أصيل للمشاة، وقال شاروبيم أن تقييم رؤساء الأحياء والمدن سيتم من خلال عملهم فى الشوارع وسط المواطنين.
 
وأشار إلى أن التواجد فى الشوارع من شأنه العمل على إزالة كافة التعديات مما يؤدى إلى تحسين حركة المرور، بما يخفف من حدة أزمة المرور وتكدس الشوارع بالسيارات وهى أمور تمثل شكوى دائمة من المواطنين.
 
وطالب محافظ الدقهلية ببذل مزيد من الجهود ومحاسبة المقصرين أيا كانت مواقعهم الوظيفية.
 
 
 

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