محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة للمطرية: الأولوية لحل مشاكل المواطنين

الدقهلية - شريف الديب

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لمدينة المطرية تفقد خلالها عددا من الإدارات بمجلس مدينة المطرية.

وأبدى شاروبيم عددا من الملاحظات، حيث التقى بعدد من المواطنين الذين قدموا شكاوى مما يعانوه من مشكلات مختلفة بالمدينة.

وأعطى محافظ الدقهلية،توجيهاته لمديرى الإدارات بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وعمل حصر شامل بالطلبات المقدمة والطلبات التى لم يتم الاستجابة لها وعرضها عليه.

كما طلب شاروبيم نائب رئيس المدينة بضرورة الاهتمام بما يجرى فى شوارع المطرية من شكاوى ومشكلات ورفع مستوى النظافة بالمدينة.