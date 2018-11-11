محافظ الجيزة: 9 عيادات طبية متنقلة للكشف على مواطنى أبو غالب بمنشأة القناطر

كتب سيد الخلفاوى

دفعت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بــ9 عيادات طبية متنقلة (سيارات مجهزة) للكشف على مواطنى قرية ابوغالب بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن العيادات المتنقله تأتى فى إطار التنسيق الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة فى توفير قوافل طبية بالمناطق الأكثر احتياجاً وذات الكثافات السكانية العاليه لتحقيق اقصى إستفادة ممكنه.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تنظيم عدد من القوافل الطبية فى مراكز ومدن الصف والبدرشين والواحات البحرية وأطفيح ولاقت استحسان المواطنين .

وأضاف راشد أن العيادات المتنقلة شملت تخصصات العظام والمسالك البولية والجلدية وأمراض النساء والأسنان والرمد وقامت بتوقيع الكشف الطبى على 3322 مواطنا وتقديم العلاج المجانى لهم وتحويل بعض الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات .