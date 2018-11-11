محافظ البحر الأحمر يلتقى ممثل هيئة التعاون الدولى اليابانية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، اليوم الأحد ، يوشيفومي أومورا ممثل المنظمة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" والوفد المرافق له ، بديوان عام المحافظة لاستعراض أهم المشروعات التي تمت علي أرض المحافظة ، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بالغردقة .

رحب محافظ البحر الأحمر بوفد هيئة التعاون الدولي اليابانية معربًا عن سعادته لزيارتهم مدينة الغردقة ، مؤكداً علي أن محافظة البحر الأحمر محافظة واعدة للقيام بالعديد من المشروعات نظراً لإمتلاكها الكثير من المقومات الطبيعية.

واضاف المحافظ ان هناك تعاون كبير بين البلدين في عدة مجالات ودورهم في إنشاء العديد من المشروعات بمصر التي تقدمها هيئة اليابانية للتعاون الدولي والمعروفة باسم "الجايكا".

وأكد محافظ البحر الأحمر أن مصر واليابان تتمتعان بصداقة متميزة ومستمرة ، مشيراً إلي أن العلاقات المصرية اليابانية تتميز بالتنسيق المشترك والدائم والعلاقات الودية طويلة الأجل بين البلدين ، مضيفاً بأن التعاون الثنائي بين البلدين ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة ، من خلال تنفيذ وإعادة تأهيل عدد محطة من محطات توليد الطاقة النظيفة والمتجددة ، متمنياً زيادة التعاون للاستفادة من خبرات اليابان وتقنياتها المتقدمة .

كما أكد محافظ البحر الأحمر ، علي أن مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بالغردقة ، سيتم بالتعاون مع هيئة لتعاون الدولي اليابانية "الجايكا" ، بقدرة إنتاجية 20 ميجا وات بتكلفة تصل إلي 100 مليون دولار . وتابع: إنشاء محطة الطاقة الشمسية بالغردقة يهدف إلي تحقيق إستدامة إمداد مدينة الغردقة بالكهرباء ، مشيراً إلي أن أهمية هذه المحطة لا تتمثل في إنتاج الطاقة الشمسية فقط ، بل يتميز أيضاً بتخزين الكهرباء من خلال البطارية للمرة الأولي في مصر ، وذلك بطاقة تخزينية تصل إلي 30 ميجاوات في الساعة .

من جانبه قال يوشيفومي أومورا ممثل المنظمة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"

خلال اللقاء بأنه قام بجولة ميدانية داخل المشروعات التي تقوم المنظمة بتمويلها ، مثل محطة الطاقة الكهربائية بمنطفة جبل الزيت ومحطة الرياح بالزعفرانة

كما قام الوفد بزيارة المدرسة اليابانية بالغردقة ، وأشاد يوشيفومي بمستوي المدرسة وبالعملية التعليمية التي تتم بها ، مضيفاً بأنه سيرافق أعضاء " جايكا" بزيارة مشروع محطة الطاقة الشمسية بالغردقة .

واضاف ممثل " جايكا " بأن هناك العديد من المشروعات والأنشطة التي تم الانتهاء منها علي أرض محافظة البحر الأحمر ، نتيجة الدعم المستمر المٌقدم من محافظ البحر الأحمر ، وأزالة كافة العقبات التي كانت تواجه هذه المشروعات .

وفي نهاية اللقاء قدم اللواء أحمد عبد الله - محافظ البحر الاحمر ، الشكر إلي هيئة للتعاون الدولي اليابانية "جايكا " علي ما تقدمه داخل مصر بصفة عامة وداخل محافظة البحر الأحمر بصفة خاصة ، كما قدم يوشيفومي أومورا ممثل هيئة للتعاون الدولي اليابانية والوفد المرافق له ، الشكر إلي اللواء أحمد عبد الله - محافظ البحر الاحمر، علي حسن الإستقبال وحفاوة الترحيب ، متمنياً تكرار هذه الزيارة مرة أخري .