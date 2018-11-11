محافظ الأقصر ومدير برنامج الأغذية العالمى بمصر يزوران مدرسة الفتاتيح المجتمعية

الأقصر – أحمد مرعى

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفقة الممثل المقيم والمدير لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر منجستاب هايلى، بزيارة مدرسة الفتاتيح المجتمعية ذات الفصل الواحد، لمتابعة تنفيذ مشروع المدرسة الذكية، وذلك فى إطار التعاون بين برنامج الأغذية العالمى ووزارة التربية والتعليم نحو تحويل المدارس المجتمعية لمدارس ذكية وربطها ببنك المعرفة من أجل تطوير العملية التعليمية.

وتابع محافظ الأقصر، ومدير برنامج الأغذية العالمى فى مصر، خلال الزيارة، تنفيذ عدد من الأنشطة المدرسية المختلفة داخل المدرسة من بينها تقديم درس علوم باستخدام مسرح العرائس، واستخدام عدد من الفيديوهات التعليمية عبر عرضها على شاشة البروجكتور.

كما استمع محافظ الأقصر، إلى شرح عن المشروع الذى تضمن تجديد المدرسة وتدريب المعلمين على كيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية وعرض المحتوى التعليمى وتطبيق منظومة إدارة الفصل الرقمية، وتحويل المدرسة إلى مركز خدمى لإفادة المجتمع المحلى، وذلك بحضور وفد برنامج الأغذية العالمى، ووكيل وزارة التربية والتعليم فى الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية.