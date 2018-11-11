مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية بعنوان "أخلاق الحبيب"

كتب لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، تنفيذ حملة توعوية شاملة خلال شهر ربيع أول، لنشر القيم الأخلاقية والإنسانية للنبى صلى الله عليه وسلم فى المجتمع بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف، من خلال الاتصال المباشر والنشر الإلكترونى على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعى، تحت عنوان: "أخلاق الحبيب"، لمعالجة بعض الأمراض المجتمعية التى تخالف تعاليم الإسلامية الصحيحة، وبيان كيف كانت أخلاق النبى وسلوكياته نموذجًا لنشر السلم فى المجتمع.

وقال الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الحملة تستهدف التذكير بأخلاقيات وسلوكيات النبى صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع المسلمين وغير المسلمين، كما تستهدف ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع تأسيا بالنبى من خلال ذكر مواقفه مع الكبير والصغير مع الأطفال والنساء، ومع أهل بيته ومع أصحابه ومع جيرانه.

أضاف "عفيفى" أن الحملة يتم تنفيذها بانتشار الوعاظ فى مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية في المدارس ومراكز الشباب والمعاهد والمصانع والشركات والنوادى، ومن خلال النشر الإلكترونى بأساليب مختلفة تناسب شرائح المجتمع، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح الأمين العام أن الحملة تعتمد على خطاب بسيط وميسر يستدعي نماذج مضيئة من حياة النبي وتعامله في مختلف المواقف التي تعرض لها، وكيف كان يتعامل في الرضا والغضب؟، وكيف تعامل مع المخالف في الرأي والموافق له.