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مجلس الاعمال المصرى المكسيكى يبحث سبل جذب الإستثمارات والتبادل السياحى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:14 م
مجلس الاعمال المصرى المكسيكى يبحث سبل جذب الإستثمارات والتبادل السياحى اجتماع لمجلس الاعمال - ارشيفية
أسماء أمين
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عقد مجلس الاعمال المصرى المكسيكى اجتماعه الثاني، لمناقشة أطر التعاون الاقتصادى والثقافى بين البلدين في حضور أوكتافيو تريب سفير المكسيك لدى مصر.
 
 وقال كارلوس جونزاليز رئيس مجلس الأعمال للجانب المكسيكي ورئيس سيمكس مصر إن مجلس الأعمال يتكون من شركات تعمل بكلا البلدين، وأخرى ترغب فى بدء أعمال بهما، ويهدف الى توفير أكبر قدر من الحوار بين الشركات من الجانبين، و تعميق التواصل بينها وبين الجهات الحكومية فى مصر والمكسيك، وإيجاد مجالات جديدة للتعاون.
 
واضاف جونزاليز أن حجم الاستثمارات المتبادلة بنحو مليار ومائتي مليون دولار، منها ۹٥٠ مليون دولار استثمارات مكسيكية في مصر، تتمثل في المقاولات، وقطع غيار آلات المصانع والسيارات، والتكنولوجيا، والأسمنت، والبترول، والمواد الطبية البيطرية، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية بالمكسيك ٢۰۰ مليون دولار.
 
وتابع جونزاليز أن مجلس الاعمال المصرى المكسيكى سيعمل خلال الفترة القادمة على مناقشة أهم عوامل جذب الإستثمار على مستوى البلدين وزيادة التبادل الثقافي والسياحى بين البلدين، مشيراً الى ان كلا من مصر والمكسيك تعتبران من أهم البلدان السياحية على مستوى العالم.
 
يشارك بمجلس الاعمال عدد من الشركات العاملة بالسوق المصرى والمكسيكى.
 
ومثل المجلس في هذه الجلسة كلا من شركات سيمكس، وبيكو، والسويدى اليكتريك، وروربمبن وغرفة التجارة العربية المكسيكية. كما حضرت شيماء هداية كممثل عن مكتب التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة.

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