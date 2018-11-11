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مبيعات على بابا 10 مليارات دولار بأول ساعة من يوم العُزاب

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:08 ص
مبيعات على بابا 10 مليارات دولار بأول ساعة من يوم العُزاب مؤسس على بابا جاك ما
رويترز
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أتمت مجموعة على بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصينى، تسوية مبيعات قيمتها 69 مليار يوان (9.92 مليار دولار) فى الساعة الأولي من يوم العُزاب السنوى اليوم الأحد، بزيادة نحو 21% مقارنة مع العام الماضى حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان.

ويعد يوم العُزاب أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية فى أنحاء العالم، وفى العام الماضى بلغت مبيعاته 168 مليار يوان (24.15 مليار دولار).

وجرت العادة أن تدشن مجموعة على بابا الحدث السنوى بحفل ضخم شاركت فيه هذا العام المغنية الأمريكية مارية كارى وفنانة يابانية تقلد بيونسيه وعرض لسيرك دو سوليه.

ومن المتوقع أن يكون هذا آخر يوم عُزاب للشركة تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما. وقالت المجموعة فى سبتمبر إن الرئيس التنفيذى دانييل تشانج سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة فى العام المقبل.

 

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