مباحث قسم أول سوهاج تلقى القبض على عاطل حاول سرقة مأمورية الشهر العقارى

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط قسم شرطة أول سوهاج من إلقاء القبض على عاطل يبلغ من العمر 16 عاما، وذلك عقب قيامه بكسر الباب الرئيسى لمأمورية الشهر العقارى دائرة القسم وبعثرة بعض الأوراق داخل المأمورية.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بتقدم حمادة. ج ع ت 46 سنة رئيس مأمورية الشهر العقارى بسوهاج ببلا باكتشافه كسر الباب الرئيسى للمكتب وبابى مكتب السجل العينى بالمأمورية وما أسفرت عنه المعاينة من وجود كسر بأقفال الأبواب المشار إليها ووجود بعثرة بالأوراق داخل المكتب.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد مدير إدارة البحث الجنائى وبرئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية بالاشتراك وفرع الأمن العام للوقوف على حقيقة الواقعة وكشف غموضها وضبط مرتكبيها.

أسفرت جهود ضباط فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الحسينى ع ر ط - 16 سنة عاطل ويقيم بناحية الشيخ خليفة دائرة قسم أول سوهاج ضرب بالطريق العام.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.