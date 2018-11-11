مباحث دار السلام بسوهاج تضبط عنصرا خطرا هاربا من 51 حكما قضائيا

سوهاج - محمود مقبول

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، بالاشتراك مع فرع الأمن العام بسوهاج، من إلقاء القبض على متهم هارب من 51 حكما قضائيا، من بينها حكم بالحبس لمدة 15عاما فى قضية شروع فى قتل.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضابط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، تفيد بتحديد مكان تواجد متهم هارب من عدة أحكام قضائية ومطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه فى تلك الأحكام.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تحديد مكان المتهم المتحرى عنه "ط . أ" 60 سنة عاطل، ومُقيم بناحية عرب العطيات دائرة المركز، والمحكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية "شروع فى قتل"، و 50 حكما حبس جزئى، ومستأنف فى قضايا "تبديد".

وتم إعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت إحداها عن ضبطه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو ترحيله وتنفيذ كافة الأحكام الصادة ضده.