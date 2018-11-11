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مباحث التموين تداهم مخزنا للسجائر الصينية المغشوشة فى أبو النمرس.. صور

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:45 ص
مباحث التموين تداهم مخزنا للسجائر الصينية المغشوشة فى أبو النمرس.. صور السجائر المضبوطة
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مخزن بأبو النمرس، لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من السجائر الصينى المغشوشة المهربة من خارج البلاد، والتى تسبب أمراض خطيرة لمدخنيها لبيعها، وضبط بحوزته كميات كبيرة من السجائر، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت تحريات ضباط مباحث التموين، بإشراف العميد مصطفى البكرى مدير الإدارة تجميع "خال.خ" صاحب مخزن بدون ترخيص بأبو النمرس لكميات من السجائر الصينى المغشوشة والمهربة من خارج البلاد، دون الخضوع للجهات الرقابية المختصة لبيان مدة صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، والتى تسبب أمراض خطيرة للمواطنين مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين محدثاً أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة.

وبمداهمة المخزن تم ضبط "عصام.س" المدير المسئول عن المخزن وبتفتيش المخزن ضبط بداخله، 45 كرتونة سجائر بداخل كل كرتونة 25 خرطوشة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، و42 كرتونة سجائر بداخل كل كرتونة 50 خرطوشة مجهولة المصدر وغير صالحة، و30 كرتونة سجائر بداخل كل كرتونة 50 خرطوشة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، و35 كرتونة سجائر بداخل كل كرتونة 80 خرطوشة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، و19 كرتونة سجائر بداخل كل كرتونة 30 خرطوشة مجهولة المصدر، و49 كرتونة سجائر بداخل كل كرتونة 25 خرطوشة مجهولة المصدر، و81 كرتونة سجائر بداخل كل كرتونة 25 خرطوشة مجهولة المصدر، و7 كراتين بداخل كل كرتونة 48 خرطوشة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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جانب من السجائر المغشوشة
 
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السجائر المهربة 
 
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جانب من المضبوطات

 


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