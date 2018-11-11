ما تفكرش تهرب.. ضباط شرطة دبى هيطيروا فى 2020

كتب هيثم سلامة

لا مجال للهروب، بعد قيام المجرمين بأعمالهم الإجرامية، حيث تساعد التكنولوجيا على ملاحقة الخارجين عن القانون، ويتم الآن إجراء تدريبات لضباط الشرطة فى مختلف أنحاء العالم على استخدام الدراجات الطائرة فى عمليات القبض على المجرمين، ومن ضمنها مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل مدينة دبى، على مواكبة التكنولوجيا الحديثة فى الفترة الأخيرة، حيث يتم تدريب ضباط فى شرطة دبى على قيادة الدراجة الطائرة، ليتم ادخالها للخدمة الميدانية بحلول 2020، بهدف الاستجابة السريعة فى الحالات الطارئة.



تدريبات شرطة دبى

ونشر المركز الإعلامى لمدينة دبى، "فيديو" من تدريبات أحد أفراد الشرطة على قيادة الدراجة الطائرة، Hoverbike S3، حيث يظهر أحد ضباط الشرطة خلال ركوبه الدراجة.