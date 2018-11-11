ماكرون: لابد من إعلاء السلام وأخذ العظة من الحرب العالمية الأولى

باريس (أ ش أ)

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ضرورة إعلاء السلام على أى هدف أخر، مشيدا بمن ضحوا من أجل بلادهم وحافظوا على مبادئهم خلال الحرب العالمية الأولى.

ونقلت قناة (فرانس 24) عن ماكرون- فى كلمته، اليوم /الأحد/، خلال الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى عند النصب التذكارى للجندى المجهول بفرنسا- - "إن الدرس الذى يجب أن نتعلمه من الحرب العالمية يتمثل فى ضرورة النظر إلى المستقبل وأخذ العظة من تجارب الماضى، وأن يعلو صوت العقل على صوت الرصاص".

وأضاف " أننى أتمنى أن هذا اليوم الذى نقوم فيه بإحياء ذكرى الحرب، يكون هو ذاته الذى نجدد فيه تعهداتنا بإعلاء السلام على أى هدف آخر لأننا ندرك الثمن الذى سيتم دفعه فى المقابل".

وفى سياق متصل، شارك الرئيس البولندى أندريه دودا فى الاحتفال بالذكرى المئوية لحصول البلاد على استقلالها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية أن دودا وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للرئيس الأسبق يوزف بيوسوتسكى وغيره من قادة الاستقلال.

كما وضع رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، والذى شغل منصب رئيس الوزراء سابقا، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى ليوزف بيوسوتسكي.

وكان عدد كبير من قادة العالم قد توافدوا إلى نصب الجندى المجهول تحت قوس النصر فى العاصمة الفرنسية باريس، أبرزهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، وذلك بمشاركة الرئيسين الفرنسيين السابقين فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزى.